Жителям Подмосковья начали поступать вирусные сообщения от мошенников

Киберпреступники начали рассылать в мессенджере Telegram вирусные сообщения под видом фотографий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

В новой схеме обмана человек получает сообщение: «Привет, это ты на фото?» от неизвестного пользователя. Оно содержит файл с якобы фотографиями и подпись, которая побуждает жертву открыть их. Эти вложения имеют APK-расширение и содержат вредоносное ПО. Если открыть сообщение и скачать файлы, то мошенники могут получить удаленный доступ к устройству и личным данным пользователя.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:

если получили такое сообщение, то, не открывая его, удалите и заблокируйте пользователя;

если случайно открыли сообщение, не проверяйте изображение и не скачивайте его.

АРК — это формат файла для операционной системы Android. Представляет собой сжатый архив, содержащий элементы, которые нужны устройству для установки приложения.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.