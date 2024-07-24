Депутат Дениско встретился с жителями Люберец по вопросу отсутствия газа в домах

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско провел встречу с жителями дома № 72 на улице Инициативной в городском округе Люберцы по вопросу отсутствия газа в квартирах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«С заместителем главы округа Константином Карповым и представителями управляющей компании «ЛГЖТ» в рамках проекта «Единой России» «Жители МКД» ответили на вопросы люберчан. По их словам, в доме две недели нет газа, а также горячей воды — колонки не работают. По информации УК, во время проверки газового оборудования в доме были выявлены нарушения его использования. В целях безопасности газ отключили», — сказал Дениско.

Он пояснил, что по плану специалисты должны сначала чистить дымоход. После этого будут приглашены вентиляционщики и газовщики.

Для информирования жителей о проведении работ УК будет фиксировать все в домовом чате. Жители, в свою очередь, должны обеспечить доступ специалистам в квартиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.