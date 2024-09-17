Крысы появились в ЖК Люблинский парк из-за невывоза мусора

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В жилом комплексе Люблинский парк появился неприятный аромат из-за скопившихся во дворе отходов. Об этом сообщается в Telegram-канале « Что там в Москве? ».

Управляющая компания, как утверждается, недобросовестно выполняет свои обязанности. Мусор не вывозится по несколько суток.

Из-за этого появились насекомые. Также местные жители не раз замечали крыс.

Ранее в Москве вырос объем вторсырья, отправленного на переработку за полгода. Было собрано около 720 тыс. тонн мусора.