Крысы появились в ЖК Люблинский парк из-за невывоза мусора
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В жилом комплексе Люблинский парк появился неприятный аромат из-за скопившихся во дворе отходов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Что там в Москве?».
Управляющая компания, как утверждается, недобросовестно выполняет свои обязанности. Мусор не вывозится по несколько суток.
Из-за этого появились насекомые. Также местные жители не раз замечали крыс.
Ранее в Москве вырос объем вторсырья, отправленного на переработку за полгода. Было собрано около 720 тыс. тонн мусора.