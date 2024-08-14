В Москве вырос объем вторсырья, отправленного на переработку за полгода

Порядка 720 тыс. тонн вторсырья было собрано и отправлено на переработку в Москве за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, что превышает показатели такого же периода 2023 года, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, она действует с 2020 года и уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей», — сказал Бирюков.

По его словам, положительная динамика исполнения программы стала возможна благодаря грамотной организации необходимой инфраструктуры мегаполиса. Властям важно было сделать процесс раздельного сбора максимально удобным, поэтому организована простая двухконтейнерная система.

Вице-мэр добавил, что в московских дворах и около объектов соцсферы появились брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой. В первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые — все остальные отходы. Сбор и вывоз мусора проводятся с помощью порядка 1 тыс. мусоровозов.

Содержимое баков отправляют на сортировочные предприятия. Там с помощью автоматических сепараторов вторсырье разделяется на десятки компонентов — разные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. После этого отсортированные отходы направляются на переработку.