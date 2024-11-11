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Число техсбоев на объектах водоснабжения Подмосковья снизилось на 17% за неделю

На минувшей неделе в Московской области зафиксировано снижение количества технологических сбоев в системе холодного водоснабжения на 17%. Всего на контроль ГКУ МО «МОС АВС» поставлено 586 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения, все они были успешно устранены. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В общем числе зафиксированных инцидентов 152 касались горячего водоснабжения, 65 — холодного, 188 — теплоснабжения и 180 — электроснабжения. Оперативные группы МОС АВС выполнили 38 выездов для контроля и решения вопросов на местах, а рабочие бригады провели 36 выездов. Также за неделю выполнено 37 мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и антитеррору.

«Снижение технологических нарушений — это результат непрерывной и оперативной работы специалистов аварийной службы Подмосковья. Каждый сбой — это вызов, требующий немедленного решения для поддержания высокого уровня жизнеобеспечения населения», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С начала года специалисты МОС АВС совершили 7 141 выезд в муниципальные образования региона, из них 1 351 выезд был выполнен рабочими бригадами и 5790 — оперативными группами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.