Чат-ботом «Денис» пользуются более 172 тыс жителей Подмосковья

В Подмосковье работает надежный цифровой помощник, который заботится о здоровье жителей 24/7 — чат-бот «Денис». Им уже пользуются свыше 172 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чат-бот «Денис» может: записать к врачу — быстро и без очередей; вызвать доктора на дом — если плохо себя чувствуете; подсказать специалиста — просто опишите симптомы; записать на прививку — защититесь от сезонных инфекций.

В Министерстве государственного управления, ИТ и связи Подмосковья добавили, что с начала 2025 года к чат-боту присоединились более 31 тыс. новых пользователей, с его помощью записались на прием к врачу порядка 56,8 тыс. раз, вызвали врача на дом свыше 3,6 тыс. раз и еще 720 человек после подсказки «Дениса» записались на диспансеризацию.

Чат-бот «Денис» — цифровой консультант по вопросам здравоохранения Подмосковья. Чтобы воспользоваться им, необходимо пройти по ссылке. После запуска нужно указать номер телефона, полиса ОМС и дату рождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.