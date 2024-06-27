Брынцалов обозначил важность контроля подготовки к отопительному сезону

Каждый из депутатов Мособлдумы должен знать, какие работы проводятся в его округе в части модернизации системы ЖКХ, а также информировать об этом жителей, сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

В регионе запланированы масштабные работы. В этом году будут модернизированы 41 котельная, 182 км сетей. Также обновят еще 137 котельных и 273 км сетей. В целом программа по обновлению инфраструктуры ЖКХ коснется около 60% жителей Подмосковья.

«В эту сессию мы возродили практику проведения „Открытых трибун“. Такие встречи с жителями сейчас проходят в рамках подготовки региона к отопительному сезону — проведено уже пять мероприятий», — сказал Брынцалов.

По его словам, важно сделать все, чтобы даже в самые аномальные морозы люди были уверены, что никаких сбоев не произойдет — в домах будет тепло.

Председатель Мособлдумы отметил, что проведение мероприятий с большим количеством жителей, ответами на их вопросы, хорошо себя зарекомендовало.

«Прошу и в осенней сессии проводить такие встречи с приглашением наших жителей по проблемным вопросам. По возможности вести трансляцию на телеканале и в социальных сетях», — добавил спикер регионального парламента.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.