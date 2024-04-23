Более чем в 3 тыс квартир Подмосковья восстановили газоснабжение в 2024 г

С начала года в ходе планового техобслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Подмосковье в целях безопасности потребителей от системы газоснабжения были отключены 3 850 квартир. После устранения нарушений газоснабжение восстановлено в 3 471 квартире. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

С 1 января 2024 года техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах в Подмосковье проводит «Мособлгаз». Техническое обслуживание проводится один раз в год в соответствии с утвержденным графиком.

ТО газового оборудования внутри квартиры проводится по договору, заключенному с «Мособлгаз», и включает в себя проверку герметичности соединений и работу автоматики, проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определение необходимости замены или ремонта газового оборудования, инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

ТО общедомового газового оборудования проходит на основании договора с управляющими компаниями: проверяется герметичность газовых труб, разборка и смазка кранов с целью выявления возможных утечек газа и их устранения.

Опрессовка газовой трубы — надежный метод, благодаря которому определяется герметичность газопровода. Во время опрессовки газ на время отключают.

Если во время проверки дома выяснится, что газопровод негерметичен, значит в одной из квартир есть утечка. Чаще всего неисправность обнаруживается в квартирах, куда не был предоставлен доступ газовщикам.

Для выявления причин утечки сотрудникам газовой службы необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование, так как подать газ можно только в герметичный газопровод. Это означает, что люди, проживающие по одному стояку в подъезде многоквартирного дома, напрямую зависят друг от друга. Важно, чтобы во время технического обслуживания все жильцы были дома.

Уклонение от проверок и недопуск газовщиков для их проведения ставит под угрозу безопасность всех жителей дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.