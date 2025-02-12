Более чем в 240 квартирах Подмосковья восстановили газоснабжение в январе

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В январе сотрудники «Мособлгаза» временно приостановили подачу газа в квартиры жителей многоквартирных домов Московской области, где были выявлены нарушения или не был предоставлен доступ во время планового технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Главная цель — обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

Основные причины для остановки подачи газа:

  • самовольная замена газового оборудования;
  • повреждение газопровода;
  • отсутствие доступа в квартиры для проведения планового технического обслуживания.

Сотрудниками территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обеспечено взаимодействие администраций городских округов и «Мособлгаза» по вопросам восстановления газоснабжения.

В результате совместной работы подача газа была восстановлена в 246 жилых помещениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.