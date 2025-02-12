Более чем в 240 квартирах Подмосковья восстановили газоснабжение в январе
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В январе сотрудники «Мособлгаза» временно приостановили подачу газа в квартиры жителей многоквартирных домов Московской области, где были выявлены нарушения или не был предоставлен доступ во время планового технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Главная цель — обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.
Основные причины для остановки подачи газа:
- самовольная замена газового оборудования;
- повреждение газопровода;
- отсутствие доступа в квартиры для проведения планового технического обслуживания.
Сотрудниками территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обеспечено взаимодействие администраций городских округов и «Мособлгаза» по вопросам восстановления газоснабжения.
В результате совместной работы подача газа была восстановлена в 246 жилых помещениях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.
Поэтому продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.