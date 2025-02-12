Более чем в 240 квартирах Подмосковья восстановили газоснабжение в январе ЖКХ 12 февраля 2025 18:52 Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В январе сотрудники «Мособлгаза» временно приостановили подачу газа в квартиры жителей многоквартирных домов Московской области, где были выявлены нарушения или не был предоставлен доступ во время планового технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.