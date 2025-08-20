Более чем в 1,3 тыс квартирах Подмосковья нормализовали температуру горячей воды

За полгода на территории Московской области коммунальные службы по заявкам жителей на линию Единой диспетчерской службы отрегулировали температуру горячей воды в более чем 1,3 тыс. многоквартирных домах по всему региону, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

К примеру, работы были проведены по адресам:

Химки: ул. Панфилова, д. 4, Куркинское шоссе, д. 7.

Пушкинский: дп. Черкизово, ул. Тарасовская, д. 6, 1-й Добролюбовский проезд, д. 26.

Балашиха: Горенский бульвар, д. 3, д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 3.

Каждый житель имеет полное право на комфортное проживание в МКД, которое включает в себя доступ к горячей воде надлежащего качества.

Санитарные нормы строго регламентируют температурный режим горячей воды в квартирах. Согласно действующему СанПиН 2.1.3684-21, температура воды в кране должна быть в пределах от 60 до 75 градусов.

Жителям следует сообщить в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО при выявлении отклонений температуры горячей воды от установленных норм.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.