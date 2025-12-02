Более чем в 100 МКД Подмосковья провели герметизацию межпанельных швов

Герметизацию межпанельных швов в многоквартирных домах проводят для обеспечения энергоэффективности здания, защиты от проникновения влаги и холодного воздуха, а также для увеличения срока службы конструктивных элементов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Так, за ноябрь управляющие организации Московской области выполнили герметизацию межпанельных швов и стыков стеновых панелей более чем в 100 МКД.

Например, работы проведены по следующим адресам:

Серпухов: ул. Новая, д. 10, ул. Красный Текстильщик, д. 18, д. Большое Грызлово, д. 9;

Подольск: ул. Правды, д. 10А, ул. Парковая, д. 43, пр. Молодежный, д. 11;

Королев: ул. Фрунзе, д. 1Б, ул. Мичурина, д. 7Б.

Процедура помогает создать комфортный микроклимат в помещениях, предотвратить образование плесени и грибка, защитить металлические элементы от коррозии, повысить шумоизоляцию и исключить сквозняки.

Заметили сырость, плесень, промерзание стен или наличие сквозняков в квартире — сообщите об этом в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.