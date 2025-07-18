Более 800 педагогов Подмосковья оформили онлайн-заявку на выплату по аренде жилья

С начала года электронной услугой «Выплаты педагогическим работникам по аренде жилья» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 800 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Претендовать на выплату могут учителя-предметники, преподающие наиболее востребованные дисциплины: математику, русский язык, физику, информатику, биологию и химию, а также учителя начальных классов. При этом педагоги должны работать не менее чем на 1,5 ставки (для учителей начальных классов — не менее 25 часов), а также они и члены их семей не должны иметь в собственности или по договору социального найма жилые помещения на территории Подмосковья.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и указать реквизиты для перечисления денежных средств. При оформлении заявки в личном кабинете регпортала потребуется дать согласие супруга на обработку персональных данных.

Сумма выплаты зависит от городского округа, семейного положения заявителя и места работы супруга. Ознакомиться с информацией о сумме выплат можно в карточке услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.

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