Более 700 входных дверей в подъездах МКД Подмосковья отремонтировали в сентябре

Входная дверь в подъезд — важный элемент защиты многоквартирного дома. Так, по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу Московской области управляющие организации в сентябре провели ремонт более 700 входных дверей — доводчиков и пружин. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Современные входные конструкции должны соответствовать ряду требований:

надежность и устойчивость к механическим воздействиям;

исправно работающий доводчик или пружинный механизм;

наличие систем безопасности — домофон, кодовый замок;

регулярное техническое обслуживание.

Работа доводчиков и пружинных механизмов обеспечивают автоматическое закрытие двери и препятствуют несанкционированному доступу посторонних лиц. Эти элементы требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в рабочем состоянии.

В случае обнаружения неисправностей входных дверей жителям рекомендуется обращаться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.