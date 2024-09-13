Более 600 объектов в Москве обеспечили надежным энергоснабжением с начала года

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства в 2024 году подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью около 600 важных объектов. Протянуто еще более 500 км электросетей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание», — сказал Бирюков.

Столичные службы следят за тем, чтобы здания на территории города без перебоев снабжались энергией. Поэтому дополнительной мощностью обеспечены 450 объектов транспортной инфраструктуры, 10 учреждений культуры, 9 — образования, 7 — спорта, 81 — здравоохранения, а также 21 ЖК.

Вице-мэр добавил, что сотрудники энергоотрасли проложили около 500 км новых электрических сетей 0,4, 10 и 20 кВ. Суммарная мощность присоединенных объектов равна около 215 МВт.

Во время прокладки электросетей и подключения объектов использовалось современное оборудование. Когда ввели работы, то применяли метод горизонтального бурения — бестраншейного. Такая технология подходит при работе в городе, чтобы не разрывать асфальт и не наносить урон коммуникациям.

Бирюков добавил, что ключевые объекты инфраструктуры обеспечиваются электричеством по второй категории надежности. То есть если произойдет нарушение работы на одной линии, напряжение сразу подадут по резервной.

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