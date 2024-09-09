Мегаполис света: до 2030 года в Москве не останется ни одной старой лампы

Все освещение Москвы станет светодиодным к 2030 году

Москва вошла в топ-3 наиболее освещенных городов мира. Каждый день с наступлением темноты в мегаполисе начинают работать миллионы элементов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге .

С 2011 года в городе в 2 раза выросло количество осветительных приборов. До 2030 года в мегаполисе собираются установить еще примерно 65 тыс. фонарей. После этого в Москве не будет мест с плохим освещением.

Примерно 7 тыс. фонарей разместят на переходах. Это увеличит безопасность пешеходов и водителей.

Через некоторое время закончится срок эксплуатации бетонных опор освещения. Когда это произойдет, их поменяют на легкие стальные конструкции.

В Москве используют только энергоэффективные системы освещения, а также регулируют использование электричества. Поэтому, несмотря на увеличение освещенности мегаполиса, общее потребление энергии остается на том же уровне.

Количество строений, украшенных архитектурно-художественной подсветкой, вырастет с 2 212 до 2 777 в течение 6 лет. Праздничное оформление останется весьма обширным — будет работать около 10 тыс. декоративных конструкций.

Также к 2030 году в Москве не будет ни одной старой лампы. Все освещение мегаполиса станет светодиодным.

Ранее в Москве установили около 6,5 тыс. энергоэффективных светильников. Они дольше служат и позволяют экономить до 30% электричества.