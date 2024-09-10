Более 60 домов подключили к газу в Клину за август

Президентская программа «Социальная газификация» активно реализуется на территории городского округа Клин. На этой неделе газовщики планируют подключить 26 домов в деревнях Ивановское, Вертково, Кореньки, Ногово, Белозерки, Елино, Троицкое, Третьяково и Борисово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в городском округе Клин 265 населенных пунктов. Изначально в паспорт социальной газификации было включено 140 населенных пунктов, но после проведенной инвентаризации добавили еще 20. Таким образом, догазификация выполняется в 160 населенных пунктах округа.

8 негазифицированных населенных пунктов включены в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

5 СНТ (Урожай, Мичуринец, Химик, Заречное-2 и Термометрист), расположенных в границах газифицированного населенного пункта, включены в программу «Социальная газификация». Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельных участков собственников жилых домов.

Не газифицированными и не включенными в программу правительства Подмосковья остаются 97 малочисленных населенных пунктов, где нет требуемого для участия в программе количества постоянно проживающих зарегистрированных жителей.

На данный момент по программе осуществлено 1 578 пусков газа: 36 — в 2021 году, 449 — в 2022 году, 643 — в 2023 году и 453 — в 2024 году. На текущей неделе запланировано 26 пусков газа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.