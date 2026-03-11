Более 6 тыс жителей Подмосковья оформили онлайн договоры на обслуживание газа

Более 6 тысяч заявлений на заключение договоров на обслуживание газового оборудования подали жители Подмосковья через региональный портал госуслуг. Услуга позволяет оформить документ дистанционно и подписать его в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования» размещена на региональном портале в разделе «Услуги ЖКХ» — «Техобслуживание и ремонт газового оборудования». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Готовый договор поступает в личный кабинет пользователя. Подписать его можно с помощью сервиса «Госключ», после чего документ сохраняется на портале.

В электронном формате также доступно оформление заявок на ремонт или замену газового оборудования, поверку приборов учета газа и возобновление подачи газа после устранения неполадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.