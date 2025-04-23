Более 50 водозаборных узлов введут в эксплуатацию в Подмосковье в 2025 году

Свыше 50 водозаборных узлов планируется ввести в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2025 года. Работы планируют закончить до ноября, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

«51 объект, 5 из них находятся в зоне особого внимания», — заявил Кирилл Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он подчеркнул, что речь идет об объектах в микрорайоне Кудринка округа Пушкинский, Верее и деревне Могутово в Наро-Фоминском округе, деревне Мелихово в Чехове и населенном пункте Хметьево в Солнечногорске.

Григорьев добавил, что все работы на водозаборных узлах будут завершены до ноября. Объекты будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Ранее губернатор сообщил, что очень важно контролировать ход мероприятий по дорожной карте модернизации сферы ЖКХ Подмосковья. Сопровождать дорожную карту можно двумя способами: очно, посещая объекты, и онлайн с помощью видеонаблюдения.