Воробьев: важно следить за ходом мероприятий по дорожной карте модернизации ЖКХ
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Очень важно контролировать ход мероприятий по дорожной карте модернизации сферы ЖКХ Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Есть муниципалитеты, которые по тем или иным причинам западают или в выдаче аванса, или в оплате на приобретение оборудования, или по выходу из экспертизы. Есть разные причины, но ключевое — мы не имеем права сорвать большое количество мероприятий по теплу, воде», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
По словам губернатора, сопровождать дорожную карту можно двумя способами: очно, посещая объекты, и онлайн с помощью видеонаблюдения.
«Просьба также, уважаемые коллеги, зафиксировать, что эти программы, больше все-таки вода и тепло, так как электроснабжение делают две сервисные компании, (нужно контролировать — ред.)», — добавил глава региона.