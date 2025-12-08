Более 50 экскурсий на энергообъектах провели в округах Подмосковья в ноябре

Министерство энергетики Московской области завершило просветительский проект, в рамках которого в ноябре года было организовано более 50 экскурсий на объекты топливно-энергетического комплекса. Инициатива, охватившая более 40 муниципалитетов позволила участникам, в числе которых школьники, студенты колледжей, председатели советов многоквартирных домов и активные жители муниципалитетов, изнутри увидеть работу систем жизнеобеспечения региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект реализовывался при активном взаимодействии с администрациями городских округов и ресурсоснабжающими организациями Подмосковья. Его ключевыми целями были профориентация молодежи, популяризация инженерно-технических специальностей, а также повышение грамотности потребителей в сфере ЖКХ и энергосбережения.

В рамках цикла участники посетили широкий спектр современных и стратегически важных объектов. Так, ученики одной из школ Наро-Фоминска посетили котельную на ул. Ленина, 21, также учащиеся гимназии № 17 в Мытищах стали посетителями одной из котельных в городе, восьмиклассники школы «Перспектива» побывали на котельной № 1 в г. о. Власиха, студенты Истринского филиала Красногорского колледжа посетили котельную на ул. Большевиков в Истре. Кроме того, школьники и жители муниципалитетов побывали на объектах теплоснабжения в Бронницах, на котельных и тепловых пунктах в Люберцах, в Жуковском, посетили объекты теплоснабжения в Лобне, Краснознаменске, Раменском, Фрязино, Долгопрудном, Красногорске, Луховицах и других городских и муниципальных округах Московской области. Также на Шатурской ГРЭС, являющейся одной из старейших и стратегически важных электростанций страны, студенты ознакомились с полным циклом выработки электроэнергии.

«Проведенный цикл экскурсий наглядно продемонстрировал открытость и технологичность современной подмосковной энергетики. Для нас было важно не просто показать оборудование, а объяснить прямую связь между работой специалиста на котельной и теплом в каждом доме. Мы видим огромный интерес со стороны школьников, которые задавали сложные, осмысленные вопросы. Это — наш будущий кадровый резерв», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Участники экскурсий получили возможность пообщаться с инженерами, диспетчерами и руководителями, узнали о принципах энергосбережения и о том, как современные технологии и ИИ внедряются в работу коммунального комплекса региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.