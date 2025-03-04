Более 400 домов красного цвета капитально отремонтировали в Москве за 10 лет

Свыше 400 домов красного цвета обновили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет. Постройки в ярких тонах особенно привлекают взгляды. Красный цвет — один из самых заметных в истории искусства, сообщается на сайте мэра столицы.

Специалисты отремонтировали жилое четырехэтажное здание 1957 года постройки по адресу: улица Академика Павлова, дом 9, корпус 1. Был создан индивидуальный проект проведения работ, в котором особое внимание уделялось сохранению архитектурного декора и исторического цвета здания. В том числе в порядок привели фасад и крышу.

Также ремонт прошел в четырехэтажном строении 1957 года постройки в неоклассическом стиле по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 10. Кирпичному фасаду здания Г-образной формы придали красный оттенок. Обновлены фасады и подъезды, отреставрировали декор и восстановили кирпичную кладку.

В этом году планируется восстановить фасад пятиэтажного жилого здания по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 11, корпус 2. П-образный дом построили в 1957 году из неокрашенного красного кирпича. Специалисты приведут в порядок фасад, сегменты кирпичной кладки, архитектурные элементы.