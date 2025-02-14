Более 40 домов газифицировали в деревне Негомож Коломны

Более 40 домов газифицировали по президентской программе в деревне Негомож городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по газификации еще одного домовладения завершились накануне в рамках комплексного договора — хозяин дома на улице Луговой заключил его с «Мособлгазом», значительно сэкономив тем самым свое время.

Газораспределительные сети построили в Негоможе еще в 2021 году, тогда же подключили газ в частные дома первых заявителей. За неполных 4 года из деревни поступило 55 заявок на подключение, большая часть домовладений уже отапливается газом.

Для удобства жителей городского округа Коломна создан адресный чат по социальной газификации, в котором модераторы консультируют по вопросам, связанным с исполнением договоров на подключение, и помогают связаться с кураторами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.