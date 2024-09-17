Более 300 вентиляционных шахт коллекторов модернизировали в Москве

Сотрудники комплекса городского хозяйства с начала 2024 года модернизировали около 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве вентиляционные шахты обновляют с 2011 года, поскольку в это время начали действовать программы благоустройства общественных пространств и улиц. Власти стараются органично интегрировать строения в ландшафт мегаполиса.

«Поэтому на смену старым „домикам“ пришли современные модернизированные решетки», — сказал Бирюков.

В 2024 году в Москве будет модернизировано около 385 вентиляционных шахт. 305 из них уже обновлены.

Вентиляционные шахты, по словам Бирюкова, находятся над землей и являются частью коммуникационных коллекторов. Они отвечают за приток воздуха.

Бирюков рассказал, что во время выполнения работ сотрудники комплекса городского хозяйства снимают устаревшие конструкции из металла, которые находятся на оголовках вентиляционных шахт. Затем они убирают штукатурку с бетонных конструкций. После этого восстанавливают гидроизоляцию и бетонный слой. Если нужно, меняют вентиляторы.

После этих работ, по словам заммэра Москвы, проводят облицовку сооружения с помощью гранита. Этот материал устойчив к пожарам и легок в работе.

Вентиляционные шахты облицовывают только во время теплой погоды. При работах используется особый клеящий состав. Он изготовлен из российских материалов на отечественном оборудовании.

Коллекторное хозяйство Москвы — единственный в своем роде подземный город в плане протяженности, разветвленности сетей и компактности коммуникаций, добавил Бирюков. Суммарная длина коллекторов — 816 километров. Количество вентиляционных шахт — более 13 тыс.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве с начала года построили свыше 15,5 км газопроводов. Это было сделано, поскольку строится большое количество соцобъектов, что повлечет за собой повышенное потребление «голубого топлива».