Более 300 домов Лобни готовы к новому отопительному сезону
Фото - © Администрация г.о. Лобня
В Лобне состоялся штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на котором обсудили подготовку многоквартирных домов к зимнему отопительному сезону. За последнюю неделю паспорта готовности к отопительному сезону получили 44 дома, а всего более 300 многоквартирных домов муниципалитета уже готовы к зиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Специалисты активно занимаются ремонтом, проверкой и наладкой оборудования, обеспечивающего бесперебойную подачу тепла в квартиры.
Представитель МосОблЕИРЦ сообщил о подготовке платежных документов для временно назначенных управляющих компаний. Так как эти УК начали обслуживать дома 2 и 3 августа, в платежных документах могут быть указаны сразу две управляющие компании.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.