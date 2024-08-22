Более 300 домов Лобни готовы к новому отопительному сезону

В Лобне состоялся штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на котором обсудили подготовку многоквартирных домов к зимнему отопительному сезону. За последнюю неделю паспорта готовности к отопительному сезону получили 44 дома, а всего более 300 многоквартирных домов муниципалитета уже готовы к зиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты активно занимаются ремонтом, проверкой и наладкой оборудования, обеспечивающего бесперебойную подачу тепла в квартиры.

Представитель МосОблЕИРЦ сообщил о подготовке платежных документов для временно назначенных управляющих компаний. Так как эти УК начали обслуживать дома 2 и 3 августа, в платежных документах могут быть указаны сразу две управляющие компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.