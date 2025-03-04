Более 250 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года

Специалисты комплекса городского хозяйства с начала 2025 года проверили состояние более 250 тыс. газовых плит в квартирах. Вопрос газовой безопасности находится на особом контроле, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За январь–февраль проверили на соответствие требованиям безопасности более 250 тыс. газовых плит, что составляет почти 14% от общего числа», — отметил заммэра.

Сегодня газовыми плитами пользуются около 1,8 млн московских семей. Своевременная проверка оборудования важна для безопасности. Незначительные неполадки газовики устраняют на месте. При серьезных проблемах исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту.

«Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения», — добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в среднем газовая плита служит 10–12 лет. Затем газовые краны изнашиваются, нарушается теплоизоляция газового шкафа, деформируются горелки. В таком случае необходима замена оборудования. Также газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль». Она приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.