Более 25 тыс жителей Подмосковья выполнили поверку газовых счетчиков в 2025 г

С начала года свыше 25 тыс. жителей Московской области произвели поверку газовых счетчиков. Проведение поверки приборов учета газа — обязательная процедура для всех потребителей газа в жилых помещениях и хозяйственных объектах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Удобнее всего получить услугу можно на региональном портале Госуслуг.

Почему эта процедура необходима каждому потребителю:

Соблюдение закона

Согласно российскому законодательству, использование бытовых газовых счетчиков возможно только при условии их своевременной проверки на исправность и точность показаний. Несоблюдение сроков поверки ведет к начислению оплаты за потребление газа по установленным нормативам, а не по показаниям прибора, что существенно повышает затраты потребителя.

Точность измерения объема использованного газа

Газовые счетчики имеют определенный срок службы и допустимую погрешность измерений. Со временем механизм устройства может терять свою надежность и показывать неверные значения. Поверка помогает убедиться, что прибор работает точно и правильно фиксирует объем потребляемого газа.

Безопасность эксплуатации

Во время процедуры поверки специалисты проверяют техническое состояние оборудования, выявляют возможные неисправности и предупреждают возникновение аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа или неисправностью газового счетчика.

Поверять счетчики важно не позже срока, указанного в техническом паспорте изделия. В зависимости от типа и модели счетчиков межповерочный интервал составляет от 5 до 12 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.