Более 220 фасадов МКД очистили от незаконных надписей в Подмосковье за сентябрь

Нанесение граффити, рисунков и нелегальных информационных материалов на стены зданий законодательство квалифицирует как хулиганство и вандализм. Уличные «художники» за свои действия привлекаются к административной ответственности. За ликвидацию таких «художеств» отвечает управляющая организация, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, по заявкам жителей, коммунальные службы региона под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области очистили порядка 220 фасадов многоквартирных домов от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей за сентябрь.

Например, работы проведены в городском округе Долгопрудный на улице Набережная, дом №27. В Серпухове на улице Осенняя, дом № 25 и в Одинцово, ул. Северная, дом №15.

Если вы заметили следы вандализма на фасаде вашего дома — сообщите об этом вашу управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.