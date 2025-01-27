Более 2,2 км сетей водоснабжения заменили в Одинцовском округе в 2024 оду

Крупнейшая ресурсоснабжающая организация муниципалитета АО «Одинцовская теплосеть» подводит итоги прошедшего года. Так, в 2024 году служба водопроводно-канализационного хозяйства акционерного общества непрерывно работала над обеспечением качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также эффективного водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение года капитальный ремонт сетей водоснабжения был проведен в разных населенных пунктах Одинцовского округа. Было заменено в общей сложности 2 213 метров коммуникаций. Работы проводятся по мере износа сетей и способствуют профилактике нештатных ситуаций.

1336 метров сетей были заменены силами сотрудников водопроводно-канализационного хозяйства.

Специалисты АО «Одинцовская теплосеть» постоянно контролируют параметры функционирования всех систем ВКХ — глубинных насосов, запорной арматуры, гидравлических коммуникаций, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов.

Для качественной работы ВЗУ важна их своевременная замена после истечения срока эксплуатации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.