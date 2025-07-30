Более 200 выездов провели подмосковные эксперты стройконтроля в Мариуполе

Разрушенные корпуса, поврежденные перекрытия, следы пожаров — так выглядел интернат в Ильичевском районе Мариуполя после боевых действий. Строители проводят масштабные восстановительные работы, задействовано более 80 специалистов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Стройготовность объекта 70%. Восстановлен конструктив всех четырёх корпусов: учебного, спального, столовой и хозблока. Отремонтированы кровли, выполнена внутренняя отделка, заменены инженерные сети, системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции.

Сейчас завершается монтаж слаботочных систем: полностью автоматизируют систему оповещения, которая будет подстроена под школьный график с учётом расписания уроков и перемен. Также здание оборудуют Wi-Fi-точками и системой экстренной связи.

Активные работы по восстановлению спецшколы начались в марте 2024 года. На каждом этапе проверку осуществляют эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. За это время было более 200 выездов специалистов.

Коррекционное образовательное учреждение рассчитано на 215 детей с особыми образовательными потребностями. И после завершения работ ребята будут жить и учиться в современном, безопасном и комфортном пространстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.