Более 200 м канализационного трубопровода меняют на ул Минина в Дмитрове

На улице Минина в Дмитрове меняют более 200 м канализационного трубопровода. Специалисты «Некрасовского водоканала» с помощью подрядчика уже активно ведут работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дорога на улице Минина уже давно находится в ветхом состоянии и требовала особого внимания.

В связи с грубым нарушением должностных обязанностей глава Дмитровского округа отстранил от исполнения обязанностей директора МУП «Некрасовский водоканал» Алексея Биркина. Именно из-за его халатности работы на улице Минина затянулись на несколько недель, а также была выявлена взаимосвязь со сбросом нечистот в речку Березовец.

Во время новогодних праздников Алексей Биркин отсутствовал в городе и не участвовал в оперативных мероприятиях по устранению последствий обрушения. Он не приехал на место происшествия сразу после его обнаружения и не смог предложить эффективных решений ни до, ни после.

Глава округа взял ситуацию под личный контроль, и в ходе расследования выяснилось, что в городе есть канализационная насосная станция (КНС), на которой в данный момент осуществляется замена одного из участков трубы.

К сожалению, эта устаревшая перекачивающая станция уже давно не соответствует современным требованиям. В советские времена был создан резервный слив из КНС в реку Березовец на случай чрезвычайных ситуаций. Считалось, что река смоет все загрязнения и восстановится.

Однако если не осуществлять должного контроля и не реагировать на возникающие проблемы, такая перекачивающая станция может не справиться с нагрузкой, что и произошло в данном случае. Канализационные отходы были сброшены в реку Березовец, что вызвало образование пены и едкий запах.

Вечером 8 января на улице Минина произошел технологический сбой на канализационном трубопроводе, в результате чего произошел обвал грунта. Специалисты оперативно перекачали сточные воды, раскопали коллектор и заменили часть трубы. 10 января в произошел второй технологический сбой, последствия которого сейчас устраняют работники коммунальных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.