сегодня в 19:29

Более 20 коммунальных работ провел «Мособлводоканал"на территории ДНР за неделю

За прошедшую неделю аварийные бригады Мособлводоканала, находящегося в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, провели 25 технологических мероприятий по восстановлению инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в рамках программы оказания помощи подшефной территории — Новоазовскому муниципальному округу Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Проводимые работы позволяют улучшить надежность инженерных сетей, обеспечивающих в том числе работу ключевых объектов социальной сферы, промышленности и здравоохранения.

Среди ремонтных работ на инженерных коммуникациях:

замена насосных агрегатов в с. Бердянское и в с. Митьково Качкары;

замена водоподъемной колонны на скважине и водовода протяженностью 130 м в с. Саханка;

ремонт водоподъемной колонны на скважине в с. Казацкое;

установка ПФРК;

устранение заторов на самотечных коллекторах;

чистка канализационных колодцев от засоров;

промывка гидрастатов на КНС № 1 и № 2 в г. Новоазовск;

ревизия электрочасти КНС № 2 в пгт. Седово.

Восстановление коммунальной инфраструктуры на Донбассе — одно из важных направлений помощи, которую оказывает Подмосковье. Сотрудники Мособлводоканала прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить для жителей ДНР стабильную работу инженерных сетей, демонстрируя при этом высокий профессионализм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.