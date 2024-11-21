Более 2 тыс жителей Коломны подключили к газу по соцпрограмме

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и директор филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Андрей Королев обсудили итоги реализации программы соцгазификации. В настоящее время 2 301 дом в округе уже отапливается газом, подключенным в рамках догазификации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы в рамках президентского проекта «Социальная газификация» в городском округе Коломна стартовали летом 2021 года. Сегодня муниципалитет — в числе лидеров юго-востока Московской области по исполнению программы.

«С 2021 по 2024 годы в наш филиал обратилось 3 343 заявителя, желающих подключить дом к газу в рамках соцгазификации. Со всеми были заключены договоры, и сегодня практически все из них — 97% — исполнены бесплатным подведением газопроводов к земельным участкам. В работе остается 96 заявок на подведение газа к границам землевладений», — рассказал Королев.

Программа стала бессрочной: заявки принимаются и исполняются в рабочем порядке. Если же газопровод проходит рядом с участком, а заявитель готов к быстрой приемке и оплате работ, филиал может газифицировать дом в кратчайшие сроки.

Обсуждая тему подключения газа, Гречищев и Королев затронули вопросы догазификации СНТ. Так, в городском округе Коломне 45 садовых и дачных товариществ, входящих в границы газифицированных населенных пунктов. Данные по ним переданы в министерство энергетики Московской области. После составления и утверждения план-графика строительно-монтажных работ в садовых товариществах начнутся работы по бесплатному подведению газа к участкам.

В 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина стартовал президентский проект «Социальная газификация». В рамках программы жители газифицированных поселений могут подать заявку на бесплатное подведение газопровода до границ своих участков.

В 2024 году программа была расширена: в нее вошли СНТ, находящиеся в границах газифицированных населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.