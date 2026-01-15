Более 150 тысяч заявлений на компенсацию за ЖКУ подали в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья подали свыше 150 тысяч заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Подать заявление могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области. Среди них — многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие льготники.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронное заявление, указать реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, подтверждающие оплату. Решение о предоставлении компенсации поступает в личный кабинет заявителя на портале в течение семи рабочих дней.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что услуга пользуется стабильным спросом среди жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.