Более 1 млн уведомлений о техобслуживании газа поступило жителям Подмосковья

Жителям Подмосковья в личный кабинет регионального портала госуслуг поступило более 1 млн уведомлений о плановом техобслуживании газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Благодаря этому жители могут спокойно планировать свое время, ведь уведомление с датой и временем приходит за месяц до начала работ в личный кабинет.

Кроме того, получить акт выполненных работ можно в электронном формате, для этого нужно просто заполнить онлайн-форму. Акт появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня после проведения работ. Все важные документы доступны круглосуточно онлайн и никогда не потеряются.

Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в Московской области совместно с федеральным правительством.

В рамках эксперимента жители Подмосковья могут через региональный портал госуслуг в электронном виде заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подать заявку на ремонт или замену оборудования, а также на поверку приборов учёта и возобновление подачи газа. Подписывать документы, включая договор и акты выполненных работ, можно в личном кабинете с помощью электронной подписи. Кроме того, после оказания услуг жители могут оценить качество работы специалистов газовой службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.