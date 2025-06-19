Бойцам СВО в рамках профпереподготовки рассказали о получении энергии из отходов

На базовой кафедре министерства ЖКХ Московской области МГИМО продолжается серия выездных мероприятий для слушателей программы переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». На этот раз участники боевых действий СВО посетили завод по энергоутилизации отходов, расположенный в деревне Свистягино Воскресенского округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Представители завода рассказали об основных производственных этапах. Среди них:

грузовая проходная, куда пребывает машина с отходами;

бункер высотой 15-этажный дом для их выгрузки;

работа грейферного крана;

котлы, где на колосниковой решетке происходит сжигание ТКО.

«Сегодня показали участникам наше предприятие по утилизации твердых коммунальных отходов. Особенность его в том, что для производства электроэнергии вместо сжигания газа или угля используются неперерабатываемые отходы — те, которые невозможно вернуть во вторичный оборот. Попадают они к нам после промышленной сортировки на подмосковных КПО», — сказал главный инженер завода энергоутилизации «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех Юрий Фанин.

Завод снабжает собственную деятельность, а также направляет электроэнергию в единую энергетическую систему России. В сутки на нем перерабатывается 2 тыс. тонн отходов. В год — свыше 700 тыс. тонн.

«Наша учебная программа действительно интересная и насыщенная. Сегодня, наверное, впервые пронаблюдали процесс преобразования отходов в энергию. А вообще с коллегами уже побывали и в Мособлдуме, и на водоканале, и в Мособлгазе. Для меня все полученные знания в новинку, а главная ценность в том, что сильные преподаватели на курсе рассказывают о практических тонкостях ЖКХ и госмуниципального управления и о том, как сделать что-то хорошее на местах, где нас в будущем трудоустроят», — отметил Герой РФ, слушатель программы Рашид Галиуллин.

В завершении мероприятия для участников прошла лекция о ходе реализации мусорной реформы на территории Московской области, сортировке и переработке отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.