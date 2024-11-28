Аварийные службы Подмосковья оперативно восстановили водоснабжение в Новоазовске

За неделю аварийно-восстановительные бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области», подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, успешно ликвидировали 11 технологических инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках мероприятий специалисты ГУП МО «КС МО» провели работы по устранению 5 аварий на сетях водоснабжения и 6 аварий на канализационных сетях, ликвидировали 3 утечки на водоводах, произвели замену глубинного насоса на водозаборной скважине и запорной арматуры на водозаборном узле Новоазовска. Также была восстановлена проходимость 6 участков канализационной системы округа.

«Помощь нашим подшефным регионам — это не просто обязанность, это оказание заботы и поддержки гражданам. В Новоазовске Подмосковные специалисты выполняют не только текущие мероприятия по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения, но и работают над системными улучшениями. Это вклад в устойчивое развитие муниципального округа», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Сотрудники коммунальных систем Московской области осуществляют капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Новоазовского муниципального округа в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.