Аномальная экономия: сколько денег из областных бюджетов сберегла теплая зима
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Благодаря аномально теплой погоде власти городов Центрального федерального округа смогли сэкономить на зимнем содержании дорог и улиц как минимум 500 млн рублей, сообщает Mash.
Администрациям не приходится посыпать улицы песком, заправлять коммунальную технику или вывозить снег, так как он попросту отсутствует на улицах. Так, на зимнем содержании дорог в Рязани сэкономили 30 млн рублей.
Власти Липецка оказались рекордсменами — они потратили на уборку снега всего 250 тыс. рублей, сэкономив 103 млн рублей. Местные чиновники отметили, что снега в этом году они уже не ждут.
Также из-за аномально теплой погоды удалось сэкономить властям Воронежа, Курска, Орла, Тулы и т. д. Отмечается, что сэкономленные средства направят на ремонт дорог.
Ранее синоптики спрогнозировали облачную погоду в Московском регионе 24 января. Температура составит от 0 до минус 2 градусов.