Аномальная экономия: сколько денег из областных бюджетов сберегла теплая зима

Более 500 млн руб сэкономили в ЦФО на содержании дорог из-за отсутствия снега

Благодаря аномально теплой погоде власти городов Центрального федерального округа смогли сэкономить на зимнем содержании дорог и улиц как минимум 500 млн рублей, сообщает Mash .

Администрациям не приходится посыпать улицы песком, заправлять коммунальную технику или вывозить снег, так как он попросту отсутствует на улицах. Так, на зимнем содержании дорог в Рязани сэкономили 30 млн рублей.

Власти Липецка оказались рекордсменами — они потратили на уборку снега всего 250 тыс. рублей, сэкономив 103 млн рублей. Местные чиновники отметили, что снега в этом году они уже не ждут.

Также из-за аномально теплой погоды удалось сэкономить властям Воронежа, Курска, Орла, Тулы и т. д. Отмечается, что сэкономленные средства направят на ремонт дорог.

Ранее синоптики спрогнозировали облачную погоду в Московском регионе 24 января. Температура составит от 0 до минус 2 градусов.