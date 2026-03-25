Андрей Воробьев: технологии в сфере ЖКХ нужно использовать с умом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что модернизация системы ЖКХ поможет повысить комфорт жителей, но технологии нужно использовать с умом.

«Очень хочется, чтобы чем дальше, тем поменьше было аварийных отключений. А это значит качество — человек чувствует комфорт, тепло, электричество», — отметил Воробьев в ходе форума «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству».

Он добавил, что все, что связано с технологиями, должно использоваться с умом.

Ранее Воробьев рассказал, что важно и дальше модернизировать систему ЖКХ, не допускать аварий. Он отметил, что в конечном итоге от всего этого процесса зависит, как регион проведет следующий зимний сезон.

Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» прошел в Красногорске 25 марта. Участники обсуждают цифровизацию и повышение эффективности ресурсоснабжающих организаций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.