Андрей Воробьев: технологии в сфере ЖКХ нужно использовать с умом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что модернизация системы ЖКХ поможет повысить комфорт жителей, но технологии нужно использовать с умом.
«Очень хочется, чтобы чем дальше, тем поменьше было аварийных отключений. А это значит качество — человек чувствует комфорт, тепло, электричество», — отметил Воробьев в ходе форума «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству».
Он добавил, что все, что связано с технологиями, должно использоваться с умом.
Ранее Воробьев рассказал, что важно и дальше модернизировать систему ЖКХ, не допускать аварий. Он отметил, что в конечном итоге от всего этого процесса зависит, как регион проведет следующий зимний сезон.
Форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» прошел в Красногорске 25 марта. Участники обсуждают цифровизацию и повышение эффективности ресурсоснабжающих организаций.
