Андрей Воробьев: техника для уборки городов должна работать, а не простаивать
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Уборочная техника в Подмосковье должна работать, а не простаивать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, важно, чтобы у властей было единое понимание и стандартизированный подход, который позволит той технике, которая постоянно закупается, работать, а не простаивать.
«Чтобы мы видели, какие участки у нас зеленые, какие участки у нас приоритизированы в случае снегопада или того, что предполагает зима. Все это необходимо также использовать с использованием технологий. Везде маршруты собраны в „Яндекс Конструкторе“», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Глава области добавил, что также «Яндекс Вектор» позволит видеть качество, своевременность, и как следствие — результат всего того, на что тратятся силы и средства.
Ранее Воробьев отметил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.