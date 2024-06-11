Андрей Воробьев проверил, как идет капремонт теплосети в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил городской округ Королев и проверил, как там ведется капремонт теплосети, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Подмосковья осмотрел ход работ на проспекте Космонавтов, который находится в центре наукограда.

Работы по замене 5,2 км теплотрассы стартовали в конце апреля. Планируется завершить их к началу отопительного сезона, а еще в планах благоустроить территорию после всех работ. Об этом губернатор рассказал, общаясь с жителями.

«Магистраль, которую мы меняем, коснется 60 тыс. человек, которые живут на прилегающей территории. У нас реализуются большие программы и в Королеве, и в других городах. Время ограничено, нам важно максимально масштабно провести такие сложные работы в летний период, потому что, как вы помните, зима была тревожная», — сказал Воробьев.

По его словам, сейчас жители испытывают временные неудобства, но строители стараются повышать культуру проводимой работы, чтобы не доставлять горожанам особых хлопот.