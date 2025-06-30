Андрей Воробьев поручил главам провести работу по магистральным направлениям ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение главам сконцентрироваться и провести работу по магистральным направлениям в сфере ЖКХ. Это важно — люди должны понимать, как модернизация инфраструктуры изменит их жизнь.

«Даю такое поручение — посмотреть, где есть тревога, где есть жалобы, <…> где нам необходимо разъяснить, какую и куда трубу мы тянем, для чего это нужно и что это изменит в жизни человека, дома и микрорайона. Это очень необходимая работа, которая всегда важна, но в электоральном цикле она имеет особое значение», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.