Андрей Воробьев: Подмосковье догазифицирует больше всего СНТ в России

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с руководящим составом областного правительства и с главами округов, на которой обсуждались вопросы догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В настоящее время в Подмосковье газом обеспечены 3 105 населенных пунктов. Теперь регион планирует начать подводить газ к домам в садоводческих товариществах, в планах — подключить к «голубому топливу» больше всего СНТ в России.

«Мы догазифицировали более 110 тыс. домов — это индивидуальное жилищное строительство. Теперь новый вызов, к которому нужно подойти взвешенно, — СНТ. Мы должны их газифицировать с умом. Качественная и надежная инфраструктура имеет принципиальное значение — это и электроснабжение, и такая элементарная вещь, как подъезд к дачным участкам. Нам необходимо иметь четкий алгоритм действий по догазификации СНТ», — сказал Воробьев.

В апреле президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что в программу социальной газификации включат и садоводческие товарищества. Дачники и раньше могли воспользоваться программой, но тогда бесплатно можно было провести газ только до границы СНТ, а на его территории тянуть трубу до участка возможно было только за счет его владельца. Теперь эту ответственность на себя полностью берут власти.

«Таким образом, людям необходимо будет только заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование. Цена зависит от двух параметров — протяженности участка и выбора этого оборудования», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он напомнил, что во исполнение решений президента правительство РФ выпустило изменение в постановление, где обозначены 3 критерия участия в соцгазификации СНТ.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Первый — в программе участвуют садовые товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Это важно, потому что мы понимаем, что под данный критерий у нас попадают порядка 30% СНТ. Второй — необходимо провести общее собрание членов садовых товариществ и принять решение об участии СНТ в газификации. И третий критерий, он такой же, как для догазификации ИЖС — домовладение должно быть зарегистрировано», — заявил Баранов.

Согласно промежуточным оценкам, в Подмосковье под программу догазификации СНТ попадают порядка 160 тыс. домовладений. Самый большой потенциал — в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Чехов, Одинцовский.

Собрания с жителями СНТ по данному вопросу нужно провести до 1 августа. При формировании дорожной карты в Подмосковье приоритет отдадут СНТ, которые будут соответствовать разработанному стандарту. Вторым приоритетом станет готовность инфраструктуры к подключению.