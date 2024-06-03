Андрей Воробьев: подготовку коммунальных систем в Подмосковье начали еще с весны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Знаем, что сани нужно готовить летом, но мы решили подстраховаться, эту работу развернули с весны. В Подмосковье отключения горячей воды начались уже в мае и продлятся все лето. Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть в том числе интерактивная карта коммунальных услуг», — рассказал Воробьев.

Чтобы узнать расписание отключения горячего водоснабжения, достаточно воспользоваться онлайн-сервисами. Интерактивная карта коммунальных услуг позволяет легко проверить график — нужно только ввести адрес. Здесь же размещена информация о сроках подачи отопления, техобслуживания газового оборудования, а также данные управляющей компании.

Для своевременного получения информации можно подписаться на уведомления. Напоминания будут приходить на электронную почту за 30, 7 и 1 день до отключения воды. Такое же уведомление возможно получать через Telegram-бот.

Вице-губернатор региона – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что ремонт оборудования теплосетей и котельных проводится для обеспечения зимнего сезона без аварий.

«На сегодняшний момент у нас в планах по предупредительному ремонту 373 котельные – это 8,5 тыс. многоквартирных домов с населением почти 2 млн человек. И параллельно уже начали работы по нашим госпрограммам: модернизируем 20 котельных, 1 ЦТП, 142 км сетей», — добавил Хромушин.

Специалисты готовят к новому зимнему сезону 44,2 тыс. многоквартирных домов в Подмосковье. В перечень работ внесены 2,7 тыс. котельных, 1,5 тыс. тепловых пунктов и 120 тыс. км сетей теплоснабжения.