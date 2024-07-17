Андрей Воробьев отметил важность продолжения программы соцгазификации

Президентская программа дает возможность минимум 300 тыс. человек получить газ по системе догазификации за минимальные средства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что большую программу предложил президент РФ Владимир Путин в части догазификации.

«Эта работа идет в партнерстве с „Газпромом“, потому что значительные ресурсы можно было получить, взяв соответствующую надбавку, и направить ее на те населенные пункты, жители которых не могли позволить себе (провести — ред.) газ», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.

По его словам, жители тратят деньги на покупку оборудования для дома по льготной цене (котел, бойлер, газовая плита), а газ подводится бесплатно.