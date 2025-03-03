Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл стратегическую сессию «Трансформация отрасли ЖКХ — 2025», которая прошла в Доме регионального правительства. Ключевые темы мероприятия — поиск кадров, эффективность деятельности РСО, повышение качества тепло- и водоснабжения, цифровизация отрасли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В сессии приняли участие руководители подмосковных ресурсоснабжающих организаций (РСО) и коммунальных предприятий, члены правительства, главы округов и их заместители, отвечающие за ЖКХ.

«Жилищно-коммунальное хозяйство — широкое понятие, но сегодня акценты мы сделаем на теплоснабжении и всем, что связано с водой. Коротко этой темы мы касались на недавнем нашем семинаре. Сегодня — более практическая встреча. Подготовили стратегическую сессию для отраслевиков, которая, надеюсь, станет отправной точкой для трансформаций в каждой команде, каждом предприятии», — заявил Воробьев.

Подбор кадров

Это одна из ключевых задач. Важно, чтобы в РСО и муниципалитетах работали исключительно профессионалы своего дела. Работа на местах должна быть выстроена грамотно, нужно долгосрочное и последовательное планирование.

«Думать, что без профессионального человека у тебя на территории программа будет качественно выполнена — весьма наивно. Необходим специалист, который обладает соответствующими компетенциями и вместе с главой реализует план мероприятий. Также мы понимаем: все, что ежедневно происходит на котельных, теплосетях, ВЗУ часто зависит от компетентности руководителей ресурсоснабжающих организаций. Поэтому большое значение имеет то, кто их возглавляет», — добавил Воробьев.

Всего в Подмосковье более 600 РСО, для которых подготовили единый стандарт работы с четко прописанными нормативами, регламентом и другими ключевыми процессами. В РСО, региональных операторах и УК работают более 75 тыс. человек. Для них важно создать достойные условия труда, заменить рутинные процессы автоматизацией, убрать административные барьеры, заменить бумагу на «цифру» и использовать технологии ИИ.

Создание Центра управления ЖКХ

Возможность создания организации обсуждают в Подмосковье. Центр позволит проактивно реагировать на внештатные ситуации. Он представляет из себя автоматизированную систему учета оборудования и объектов, диспетчеризацию, мониторинг, работу с заявлениями граждан, планирование модернизаций и экономику РСО.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подметил, что речь не идет о создании цифровой диспетчерской службы. Центр — это более широкое понятие. В него будут входить все данные, которые будут получены с объектов ЖКХ, сетей и от жителей. Затем с этими данными будут работать с помощью определенных алгоритмов.

«Подобные практики реализованы в „Мособлгазе“ и „Мосводоканале“. Возьмем, к примеру, систему водоснабжения и водоотведения Московской области. Это порядка 23 тысяч сотрудников, почти 35 тысяч км сетей (что практически равно длине экватора), 1900 насосных станций, 700 очистных сооружений, 4800 водонаборных узлов и станций подготовки воды. Из всего этого количества примерно 75% — собственность муниципалитетов, т. е. основной объем поставляемых ресурсов нашим жителям. Соответственно, из этого всего и вытекают наши основные вызовы, с которыми нам надо будет работать в течение ближайших лет», — заявил Григорьев.

Модернизация тепло- и водоснабжения

В регионе реализуется масштабная программа в этой части. Идет строительство более 200 котельных и 600 км теплосетей. Все это должно быть готово к отопительному сезону. Позитивные перемены ждут почти 4 млн жителей.

Для водоснабжения в Подмосковье нужны новые подходы. Регион участвует в большой федеральной программе, направляет ресурсы на мероприятия по сетям, очистным сооружениям, ВЗУ, коллекторам. В ближайшие три года работы пройдут на более чем 500 объектах. Качество жизни улучшится у 3,5 млн граждан.

Трансформируются подходы и к реализации мероприятий в сфере теплоснабжения, что также повышает качество коммунальных услуг в регионе. По каждому вопросу специалисты разработали индивидуальные графики.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что такой подход позволяет эффективнее управлять и контролировать процессы. Теперь каждый объект рассматривается отдельно. Это проекты с собственным графиком, задачами и ответственными лицами.

«Реализацию мероприятий на местах курируют проектные команды, куда входят представители правительства Московской области, администраций муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, контролирующих органов. Все они должны работать на единый результат — своевременная реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения, качественная подготовка к отопительному сезону и обеспечение наших жителей надежным теплом и горячим водоснабжением», — отметил Воропанов.

В ходе сессии организованы интерактивные тренинги по пяти направлениям: «Проектное управление в реализации госпрограмм», «Центр управления ЖКХ», «Трансформация управления финансово-хозяйственной деятельностью РСО с применением механизмов стандартизации и автоматизации», «Стандарты эффективной работы РСО», «Методика оценки и KPI управленческих кадров отрасли».

Участники выступили со своими инициативами о том, как повысить эффективность работы сотрудников ЖКХ. Лучшие предложения внедрят для работы в регионе.

Гендиректор ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» Игорь Берняков подчеркнул, — все, что прозвучало на стратегической сессии будет применяться в ежедневной работе. В том числе речь идет о проектном подходе к реализации госпрограмм, цифровизации, автоматизации процессов, диспетчеризации и создания единого Центра управления.

«Это важно и актуально. Мы включены в процессы, работаем по всем направлениям. Мы — одна из четырех организаций, которые включены в пилотный проект по разработке и утверждению реализации стратегии цифровой трансформации предприятий сферы ЖКХ. Поэтому для нас было очень интересно, полезно и познавательно обменяться мнениями с коллегами, услышать, что ими уже было сделано», — заявил Берняков.