Андрей Воробьев обратил внимание на важность заключения соглашений с СНТ

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор сообщал, что в Подмосковье вывоз мусора из СНТ осуществляется в соответствии с графиком. Раньше отходы в СНТ вывозили по запросу.

На данный момент с каждым СНТ региональный оператор подписывает дополнительные соглашения. Там есть новый график вывоза мусора, который согласован с жителями, и тариф, в соответствии с которым он будет осуществляться.