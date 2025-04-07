Андрей Воробьев обратил внимание на важность своевременной уборки снега

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что главы округов и управляющие компании получили дополнительную нагрузку, но ее необходимо сегодня пройти.

Московский регион остается под влиянием циклонического вихря «Зион». Из-за этого на его территории образовались сугробы до 16 см.