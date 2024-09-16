Активная подготовка к отопительному сезону идет в Подольске

В последние две недели в Подольске идет активная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону. На склады поставляют материалы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам зампредседателя правительства Подмосковья — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, сейчас на складах находятся 80 тыс. погонных метров утеплителей труб, а вся их протяженность в округе составляет 160 тыс. погонных метров. В ближайшие месяцы половину из этого количества нужно утеплить.

«Самое главное, мы видим положительную динамику работ — не только поступают материалы, но и люди набираются в штат. В течение октября все работы по подготовке МКД должны завершиться», — заявил Мурашов во время совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В городском округе закупили более 5400 штук запорной арматуры и 12 тыс. погонных метров труб. Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что весь запас оборудования уже создан, сформировано 40 бригад, которые занимаются подготовкой к отопительному сезону.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин подчеркнул, что уже стартуют пробные топки на объектах теплоснабжения, начинаются запуски котлов.

«Перед этим проходит проверка исправности газового оборудования, циркуляции насосов котлов. По результатам пробных топок составляются акты, и мы понимаем, что котел запустился, работает, как надо. По нашему нормативному документу с 15 сентября все магистральные сети должны быть заполнены теплоносителем под давлением и находиться в таком состоянии непосредственно до запуска котельных», — заключил Хромушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на особом контроле ситуация в городском округе Пушкинский, Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске и Воскресенске.

«Сегодня еще ряд дополнительных мероприятий будет предусмотрен. Потому что после субботней инспекции мы увидели, что темпы работ нужно очень заметно увеличивать», — высказался глава региона.