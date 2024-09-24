65 кровель многоквартирных домов отремонтируют в Красногорске до конца года

В рамках региональной программы капитального ремонта в этом году на территории городского округа Красногорск запланировано отремонтировать 65 кровельных многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все работы выполняются с соблюдением мер безопасности: используются страховочные тросы, каски и другие средства защиты. Эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ведут строгий строительный контроль на каждом объекте. На все проведенные работы действует гарантийный срок — 5 лет.

Жителям городского округа Красногорск доступна адресная программа ремонта многоквартирных домов на 2024 год на интерактивной карте, размещенной на сайте (http://fkr-mosreg.ru/) Фонда капитального ремонта Московской области.

Жители Красногорска могут узнать, когда будут проводиться работы в их доме, и при необходимости обратиться к руководителям Центра управления проектами фонда, контакты которых также размещены на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.