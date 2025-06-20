600 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах Подмосковья в июне
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В июне за парковку во дворах с нарушением правил инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области к административной ответственности привлечено 600 автовладельцев. Общая сумма штрафов составила более 2,7 млн. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Неправомерные действия водителей были зафиксированы по обращениям, поступившим от жителей через приложение «Народный инспектор». Помимо этого, выявить факты неправильной парковки помогли камеры системы «Безопасный регион».
В числе нарушений:
- размещение транспортных средств, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки — более 270;
- размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями — более 320;
- размещение транспорта на детской или спортивной игровой площадке — 4.
«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может свой вклад и сделать область чище», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Программа «Народный инспектор» создана на базе мобильного приложения «Добродел». С его помощью пользователи могут самостоятельно бороться с нарушителями порядка на территории Подмосковья.
Скачать приложение можно в AppStore или GooglePlay.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.