Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:37

600 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах Подмосковья в июне

В июне за парковку во дворах с нарушением правил инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области к административной ответственности привлечено 600 автовладельцев. Общая сумма штрафов составила более 2,7 млн. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Неправомерные действия водителей были зафиксированы по обращениям, поступившим от жителей через приложение «Народный инспектор». Помимо этого, выявить факты неправильной парковки помогли камеры системы «Безопасный регион».

В числе нарушений:

размещение транспортных средств, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки — более 270;

размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями — более 320;

размещение транспорта на детской или спортивной игровой площадке — 4.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может свой вклад и сделать область чище», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Программа «Народный инспектор» создана на базе мобильного приложения «Добродел». С его помощью пользователи могут самостоятельно бороться с нарушителями порядка на территории Подмосковья.

Скачать приложение можно в AppStore или GooglePlay.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.